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الكويت تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية في مطار كابول

11:39 ص الجمعة 27 أغسطس 2021
الكويت تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية في مطار كابول

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - أ ش أ

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار كابول في أفغانستان، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية( كونا) اليوم/الجمعة/ على موقف الكويت المبدئي والثابت الرافض لكل اشكال العنف والإرهاب والداعي لمضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الأعمال الإجرامية وتخليص البشرية من شرورها.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

هذا المحتوى من

انفجار مطار كابول الكويت الخارجية الكويتية أفغانستان

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