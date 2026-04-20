تقييم إسرائيلي: إيران قادرة على إعادة بناء ترسانتها الصاروخية سريعًا

كتب : وكالات

03:59 م 20/04/2026

صواريخ إيران

قدّمت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" تقييمًا استخباراتيًا تناول قدرات إيران على إعادة بناء ترسانتها الصاروخية خلال السنوات المقبلة.
وحذّرت الشعبة، في تقريرها المقدم إلى القيادتين العسكرية والسياسية، من أن طهران قد تتمكن من تجميع آلاف الصواريخ خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، في حال عدم تضمين أي اتفاق سياسي قيودًا واضحة على برنامجها الصاروخي.
وأوضح التقييم، الذي عُرض عبر رسم بياني يتضمن ثلاثة مسارات، أن إيران كانت مرشحة للوصول إلى نحو 8000 صاروخ باليستي خلال عام ونصف، وإلى ما يقارب 11 ألف صاروخ خلال عامين ونصف، وذلك قبل تنفيذ الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال إيران قادرة على إنتاج آلاف الصواريخ خلال سنوات قليلة، سواء في سيناريو متوسط أو أكثر خطورة، وذلك وفقًا لعدة عوامل مؤثرة.
ومن بين هذه العوامل، احتمال حصول إيران على مواد خام ومعدات صناعية متقدمة، مثل الخلاطات الكوكبية، إضافة إلى حجم الاستثمارات التي قد توجهها نحو قطاع الصناعات الصاروخية بعد الأضرار الاقتصادية التي لحقت بها.
وفي هذا السياق، حدّدت إسرائيل ما وصفته بخط أحمر يتعلق بعدد الصواريخ الباليستية التي يمكن لإيران امتلاكها، معتبرة أن وصولها إلى عدة آلاف من الصواريخ يشكل مستوى يصعب على أنظمة الدفاع الجوي التعامل معه.
كما حذّر التقييم من أن أي اتفاق لا يتضمن قيودًا مباشرة على تطوير الصواريخ سيمنح إيران فرصة لإعادة توجيه مواردها المالية نحو هذا المجال، ما قد يزيد من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية جديدة خلال سنوات، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف النووي.

الصواريخ الباليستية قدرات إيران الصاروخية إسرائيل إيران وإسرائيل

