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مسؤول أمريكي: هناك طرق أخرى حال فشلت الدبلوماسية في التعامل مع إيران

11:18 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
مسؤول أمريكي: هناك طرق أخرى حال فشلت الدبلوماسية في التعامل مع إيران

أنتوني بلينكن

وكالات

أكد مسؤول أمريكي، الأربعاء، التزام بلاده بالدبلوماسية مع إيران، محذرًا من اتباع طرق أخرى لم يوضحها في حال فشلت الدبلوماسية مع طهران، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

هذا والتقى رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، الذي يزور الولايات المتحدة الأربعاء بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بينيت إن بلاده ليس لديها حليف أكثر أهمية من واشنطن، مشددًا على أهمية التعاون والشراكة مع واشنطن.

وأكد على ضرورة مواجهة التهديدات التي تشكلها إيران.

بدوره أعرب بلينكن، أن هناك مخاوف مشتركة مع إسرائيل، بشأن الأمن الإقليمي والملف النووي الإيراني.

أنتوني بلينكن إيران طهران رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت

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