ميركل تؤيد التفاوض مع طالبان

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تأييدها لإجراء مفاوضات مع حركة طالبان بهدف تعزيز الجهود الدولية من أجل أفغانستان.

وقالت ميركل في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الأربعاء: "يجب أن يكون هدفنا هو الحفاظ على أكبر قدر ممكن من التغييرات التي حققناها في أفغانستان على مدار العشرين عاما الماضية"، مضيفة أنه يجب أيضا مناقشة ذلك مع طالبان، وقالت: "ومع ذلك، لا يمكن ولا يجب أن توجد اتفاقات غير مشروطة". كما ذكرت ميركل أن الهدف أيضا هو حماية الأشخاص بعد الإجلاء الحالي.

وفي ضوء وصول الإسلاميين إلى السلطة قبل أكثر من أسبوع، قالت ميركل: "طالبان الآن حقيقة في أفغانستان"، مضيفة أن هذا أمر مرير، لكن يتعين التعامل معه.

كما أكدت المستشارة في الوقت نفسه أن ألمانيا والمجتمع الدولي قد حققا تحسينات بالنسبة لمصير العديد من الأفراد - على سبيل المثال في إمدادات الكهرباء ومياه الشرب أو خفض وفيات الأطفال، مضيفة أنه تم تحقيق الهدف الأصلي المتمثل في عدم انطلاق أي هجمات إرهابية دولية من أفغانستان منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أن هذا أيضا كان أحد جهود الجنود الألمان خلال مهمتهم هناك.