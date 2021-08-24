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ميركل: بايدن لم يحدد موعدًا جديدًا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

07:47 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
ميركل: بايدن لم يحدد موعدًا جديدًا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يحدد موعدا جديدا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

يذكر ان ميركل شاركت وبايدن في قمة افتراضية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم، وذكرت ميركل أن بايدن لم يذكر خلال القمة موعدا جديدا.

وقالت ميركل:" لم يتم ذكر مواعيد جديدة لما بعد الموعد المعروف في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري، من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

أنجيلا ميركل القوات الأمريكية جو بايدن أفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية

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