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الأمم المتحدة: ارتفاع كبير لأعداد النازحين داخل أفغانستان

05:47 م الأحد 22 أغسطس 2021
الأمم المتحدة: ارتفاع كبير لأعداد النازحين داخل أفغانستان

الأمم المتحدة

كابول - (د ب أ):

ارتفع عدد النازحين في الداخل بأفغانستان، بشكل كبير بين بداية العام وبداية آب/أغسطس، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وفر أكثر من 550 ألف شخص في البلاد من مدنهم وقراهم بسبب القتال، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي ينظر في الفترة التي سبقت إعلان حركة طالبان عن سيطرتها الكاملة على أفغانستان.

وفي الفترة نفسها من العام الماضي، كان هناك حوالي 165 ألف حالة نزوح داخلي.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، جاء معظم اللاجئين من ولايات في شمال شرقي البلاد.

وبالإضافة إلى عمليات النزوح الجديدة هذا العام، هناك 5 ملايين شخص نازحين لفترات طويلة داخل أفغانستان. ولا يزال من غير الواضح كيف يؤثر حكم طالبان على أعداد أكبر من النازحين.

الأمم المتحدة أفغانستان حركة طالبان اللاجئين

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