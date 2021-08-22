إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد تسجيل 684 حالة وفاة و 36419 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة للوفيات تسجلها إيران في يوم واحد منذ بدء ظهور فيروس كورونا بها.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و 677 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى نحو 102 ألف حالة وفاة.

وذكرت أن 7662 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و 932 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وشهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا من جراء تفشي سلالة دلتا سريعة العدوى.