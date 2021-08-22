رئيس وزراء كوريا الجنوبية:"موديرنا" ستزود سول بسبعة ملايين جرعة من لقاح كورونا

سول- (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "كيم بو-كيوم" اليوم الأحد إن شركة الأدوية الأمريكية " موديرنا " ستزود كوريا الجنوبية بسبعة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 خلال الأسبوعين المقبلين، بعد توقف الإمدادات بسبب مشاكل الإنتاج ، مشددا على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتطعيم الشعب بالكامل من خلال شراء المزيد من اللقاحات في أقرب وقت ممكن .

جاء هذا الإعلان بعد زيارة وفد من الحكومة إلى مقر شركة موديرنا في 14 أغسطس للاحتجاج على تأخر الإمدادات.

وفي وقت سابق، أخطرت الشركة سول بخطتها لتقديم أقل من 8.5 مليون جرعة من اللقاح التي كان متفقا على تسليمها في أغسطس، وأثار التأخير المخاوف من أن خطة التطعيم لشهري أغسطس وسبتمبر قد تتعطل وسط التصاعد الأخير في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وقد أدى تعطل إمدادات لقاح "موديرنا" إلى إجبار السلطات المحلية على التحول إلى لقاح "فايزر" لبعض الفئات العمرية.

ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب- تهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 36 مليون شخص أو 70% من سكانها البالغ عددهم 52 مليون نسمة، بالجرعة الأولى بحلول سبتمبر، بهدف تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.