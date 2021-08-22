Masrawy logo white

رئيس وزراء كوريا الجنوبية:"موديرنا" ستزود سول بسبعة ملايين جرعة من لقاح كورونا

12:04 م الأحد 22 أغسطس 2021
رئيس وزراء كوريا الجنوبية:"موديرنا" ستزود سول بسبعة ملايين جرعة من لقاح كورونا

لقاح موديرنا

سول- (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "كيم بو-كيوم" اليوم الأحد إن شركة الأدوية الأمريكية " موديرنا " ستزود كوريا الجنوبية بسبعة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 خلال الأسبوعين المقبلين، بعد توقف الإمدادات بسبب مشاكل الإنتاج ، مشددا على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتطعيم الشعب بالكامل من خلال شراء المزيد من اللقاحات في أقرب وقت ممكن .

جاء هذا الإعلان بعد زيارة وفد من الحكومة إلى مقر شركة موديرنا في 14 أغسطس للاحتجاج على تأخر الإمدادات.

وفي وقت سابق، أخطرت الشركة سول بخطتها لتقديم أقل من 8.5 مليون جرعة من اللقاح التي كان متفقا على تسليمها في أغسطس، وأثار التأخير المخاوف من أن خطة التطعيم لشهري أغسطس وسبتمبر قد تتعطل وسط التصاعد الأخير في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وقد أدى تعطل إمدادات لقاح "موديرنا" إلى إجبار السلطات المحلية على التحول إلى لقاح "فايزر" لبعض الفئات العمرية.

ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب- تهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 36 مليون شخص أو 70% من سكانها البالغ عددهم 52 مليون نسمة، بالجرعة الأولى بحلول سبتمبر، بهدف تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.

هذا المحتوى من

لقاح موديرنا لقاح كورونا كوريا الجنوبية فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير خارجية قطر: نبذل قصارى جهدنا مع طالبان ولا يمكننا التنبؤ برد فعلهم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
173

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286168

إجمالي الإصابات

16663

إجمالي الوفيات

235635

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا