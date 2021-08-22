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الهند تطلق حملة تطعيم مجانية ضد شلل الأطفال للعائدين من أفغانستان

11:27 ص الأحد 22 أغسطس 2021
الهند تطلق حملة تطعيم مجانية ضد شلل الأطفال للعائدين من أفغانستان

الهند

نيودلهي- (أ ش أ):

أعلنت الهند، اليوم الأحد، إطلاق حملة تطعيم مجانية ضد شلل الأطفال في مطار نيودلهي لتطعيم العائدين من أفغانستان.

وقال وزير الصحة الهند مانسوخ ماندافيا في تصريحات أودرتها صحيفة إنديا توداي الهندية: "لقد قررنا تطعيم العائدين من أفغانستان بلقاح شلل الأطفال مجانًا، كإجراء وقائي ضد فيروس شلل الأطفال الحاد".

وأضاف: تهانينا لفريق الصحة على جهودهم في ضمان الصحة العامة.

وأجلت الهند اليوم 168 شخصا، من بينهم 107 من هنود، من كابول في طائرة نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو الهندي.

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الهند حملة تطعيم مجانية شلل الأطفال أفغانستان

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