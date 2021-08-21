أردوغان: المحادثات بين طالبان والقادة الأفغان السابقين "واعدة"

إسطنبول - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن المفاوضات الجارية بين طالبان والقادة الأفغان السابقين بشأن تشكيل حكومة مستقبلية "واعدة".

واتفق الزعيمان على تنسيق الخطوات التالية في العلاقات مع الحكومة المستقبلية في أفغانستان، وفقا لمكتب أردوغان.

وشدد أردوغان على أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون "شاملة" وتمثل جميع المجموعات العرقية في البلاد. وقال الرئيس التركي بشكل منفصل إن أنقرة مهتمة بمواصلة تشغيل مطار كابول "بشروط مواتية".