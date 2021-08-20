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وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وباكستان يبحثان العلاقات الثنائية

06:04 م الجمعة 20 أغسطس 2021
وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وباكستان يبحثان العلاقات الثنائية

كوريا الجنوبية

سول - ( ش أ):

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي-يونغ"، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون متعدد الأطراف .

وأشارت وزارة الخارجية الكورية - في بيان وفقا لوكالة يونهاب - إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول تطورات الوضع في أفغانستان، واتفقا على التعاون الوثيق إذا لزم الأمر في المستقبل.

ونوه الوزيران بأن نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين يتسع مع مرور الوقت، واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعاون متعدد الأطراف مثل تغير المناخ وحفظ السلام.

كما طلب "جونغ" من "قريشي" المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام الذي ستستضيفه سول في ديسمبر.

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية جونغ أوي-يونغ باكستان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

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