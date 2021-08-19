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البنتاجون يؤكد تأمين 5200 جندي أمريكي لمطار كابول

06:30 م الخميس 19 أغسطس 2021
البنتاجون يؤكد تأمين 5200 جندي أمريكي لمطار كابول

وزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

قال ممثل لوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن للجيش الأمريكي، وفقا للبيانات الخاصة به، حوالي 5200 جندي منتشرين حاليا في مطار كابول.

وقد يصل عدد الجنود في المطار إلى 6000 جندي في غضون أيام قليلة، وقد تم نشر القوات لضمان أمن المطار وكذلك للسماح بإجلاء الأمريكيين والموظفين الأفغان السابقين لدى القوات الأمريكية.

وأضاف الجيش الأمريكي أنه نقل أكثر من ألفي شخص من كابول خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ونحو سبعة آلاف منذ بدء عملية الإجلاء يوم السبت الماضي. وقال الميجور جنرال الأمريكي وليام تايلور إنه لم تقع حوادث.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن عند سؤاله عن هجمات طالبان المحتملة على عمليات الإجلاء في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي نيوز": "طالبان تعرف أنها إذا هاجمت مواطنين أمريكيين أو عناصر بالجيش الأمريكي، فسوف نكيل لهم الكيل صاعين".

وزارة الدفاع الأمريكية مطار كابول البنتاجون الجيش الأمريكي

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