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وزيرة الخارجية الليبية: روسيا بصدد فتح سفارة بطرابلس وقنصلية في بنغازي

02:13 م الخميس 19 أغسطس 2021
وزيرة الخارجية الليبية: روسيا بصدد فتح سفارة بطرابلس وقنصلية في بنغازي

نجلاء المنقوش

وكالات:
أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن روسيا بصدد فتح سفارة في طرابلس وقنصلية في بنغازي.
وثمّنت في مؤتمر صحفي مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف، دور روسيا الإيجابي في وقف إطلاق النار، مُشيرة إلى أن بلادها تعوّل على موسكو في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وأشارت إلى أنها بحثت مع لافروف كيفية تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين بشأن ليبيا.

نجلاء المنقوش روسيا سيرجي لافروف السفارة الروسية ليبيا

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