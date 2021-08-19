وزيرة الخارجية الليبية: روسيا بصدد فتح سفارة بطرابلس وقنصلية في بنغازي

وكالات:

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن روسيا بصدد فتح سفارة في طرابلس وقنصلية في بنغازي.

وثمّنت في مؤتمر صحفي مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف، دور روسيا الإيجابي في وقف إطلاق النار، مُشيرة إلى أن بلادها تعوّل على موسكو في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأشارت إلى أنها بحثت مع لافروف كيفية تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين بشأن ليبيا.