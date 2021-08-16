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شركة طيران "أيروفلوت" الروسية توقف التحليق فوق أفغانستان

05:52 م الإثنين 16 أغسطس 2021
شركة طيران "أيروفلوت" الروسية توقف التحليق فوق أفغانستان

شركة إيروفلوت الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت الناقلة الوطنية الروسية "أيروفلوت" وأكبر شركة طيران روسية للشحن، وقف التحليق فوق أفغانستان ابتداءً من اليوم الإثنين.

وذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم نقلًا عن مسئول في إحدي شركات الطيران الروسية، دون الإشارة لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركة الخطوط الجوية الباكستانية التابعة للدولة تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة الأفغانية كابول بسبب الوضع الأمني غير المستقر هناك.

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات من خدمة "فلايت رادار 24"، التي ترصد حركة الطيران في العالم، ابتعاد رحلات الطيران عن العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بعد أن أعلنت حركة طالبان سيطرتها على العاصمة "كابول".

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