وزارة الخارجية الروسية: لا نعتزم إخلاء سفارتنا في العاصمة كابول

وكالات:

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية لوكالة أنباء انترفاكس الروسية الأحد أن بلاده لا تعتزم إخلاء سفارتها في كابول، في وقت بات مقاتلو حركة طالبان على أبواب العاصمة الأفغانية.

وأوضح المسؤول زامير زابولوف أنه "على تواصل مباشر" مع السفير الروسي في كابول مضيفاً أن موظفي السفارة يواصلون العمل "بهدوء".