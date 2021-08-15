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وزارة الخارجية الروسية: لا نعتزم إخلاء سفارتنا في العاصمة كابول

12:02 م الأحد 15 أغسطس 2021
وزارة الخارجية الروسية: لا نعتزم إخلاء سفارتنا في العاصمة كابول

وزارة الخارجية الروسية

وكالات:

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية لوكالة أنباء انترفاكس الروسية الأحد أن بلاده لا تعتزم إخلاء سفارتها في كابول، في وقت بات مقاتلو حركة طالبان على أبواب العاصمة الأفغانية.

وأوضح المسؤول زامير زابولوف أنه "على تواصل مباشر" مع السفير الروسي في كابول مضيفاً أن موظفي السفارة يواصلون العمل "بهدوء".

وزارة الخارجية الروسية كابول روسيا

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