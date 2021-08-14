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الولايات المتحدة ترسل 5 آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان

11:15 م السبت 14 أغسطس 2021
الولايات المتحدة ترسل 5 آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان

جو بايدن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت في بيان عن نشر 5 آلاف جندي إضافي في أفغانستان للمساعدة في تحقيق انسحاب منظم وآمن للجنود الأمريكيين وللحلفاء والمترجمين الأفغان.

وحسب قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، فإن الرئيس بايدن اتخذ في الوقت نفسه عدة إجراءات تهدف إلى توجيه مجمع الاستخبارات الأمريكي "لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان".

وأضافت القناة أن بايدن كلف وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بمهمة دعم الرئيس الأفغاني أشرف غني، ونقل رسالة لحركة "طالبان" أن "أي عمل من جانبهم على الأرض في أفغانستان، يعرض الأفراد الأمريكيين أو مهمتنا هناك للخطر، سوف يقابَل برد عسكري أمريكي سريع وقوي".

وتابعت القناة أن بايدن كلّف أيضاً السفيرة تريسي جاكوبسون بالتعامل مع طالبي الهجرة الأفغان وحلفاء أفغان آخرين.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن أمريكا أفغانستان الإرهاب

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