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المغرب يعلن رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل وفتح سفارة له بتل أبيب

09:35 م الخميس 12 أغسطس 2021
المغرب يعلن رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل وفتح سفارة له بتل أبيب

المغرب

الرباط - (أ.ش.أ):

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الخميس، أنه جرى الاتفاق بين الخارجيتين المغربية والإسرائيلية على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، خلال الشهرين المقبلين.

وقال لبيد، في مؤتمر صحفى عقده بمدينة الدار البيضاء على هامش اختتام زيارته الرسمية للمغرب، وجه خلاله الشكر إلى الملك محمد السادس ووزير الخارجية ناصر بوريطة على حفاوة الاستقبال.

وأضاف انه تقرر مع وزارة الخارجية المغربية، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وتحويل مكتبي الاتصال إلى سفارتين في غضون شهرين”.

وقال لبيد “العلاقات بين إسرائيل والمغرب سترتقي إلى مستوى أعلى من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية”.

وأشار الى أن دولا عربية أخرى ستحذو حذو المغرب فيما يخص إقامة علاقات مثمرة مع إسرائيل، لافتا إلى أن “كل الدول العربية ترى كيف يستفيد المغرب في علاقاته مع إسرائيل. وأنه سيتم فتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة”.

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المغرب إسرائيل تل أبيب وزير الخارجية الإسرائيلي

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