تايوان تعلن دخول 7 مقاتلات صينية منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها

تايبيه - (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن سبع طائرات حربية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي المحددة للبلاد، وواحدة من هذه الطائرات من طراز "واي- 8 إلينت" وأخرى من طراز "واي- 8 إي دابليو" وأربع طائرات من طراز شنيانج جيه-16، ودخلت الطائرات المنطقة صباح اليوم الخميس ودخلت طائرة من طراز "واي- 8 ايه إس دابليو" المنطقة بعد الظهر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأرسلت تايوان طائرات دورية وأصدرت تحذيرات إذاعية ونشرت أنظمة صواريخ دفاع جوي لمراقبة النشاط.