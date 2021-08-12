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تايوان تعلن دخول 7 مقاتلات صينية منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها

05:59 م الخميس 12 أغسطس 2021
تايوان تعلن دخول 7 مقاتلات صينية منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها

ارشيفيه

تايبيه - (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن سبع طائرات حربية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي المحددة للبلاد، وواحدة من هذه الطائرات من طراز "واي- 8 إلينت" وأخرى من طراز "واي- 8 إي دابليو" وأربع طائرات من طراز شنيانج جيه-16، ودخلت الطائرات المنطقة صباح اليوم الخميس ودخلت طائرة من طراز "واي- 8 ايه إس دابليو" المنطقة بعد الظهر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأرسلت تايوان طائرات دورية وأصدرت تحذيرات إذاعية ونشرت أنظمة صواريخ دفاع جوي لمراقبة النشاط.

طائرات حربية صينية قالت وزارة الدفاع التايوانية تايبيه تايوان

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