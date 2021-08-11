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مدينة تونسية تسجل رقمًا قياسيًا في درجة الحرارة بتاريخها وحرائق جديدة بالبلاد

08:42 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
مدينة تونسية تسجل رقمًا قياسيًا في درجة الحرارة بتاريخها وحرائق جديدة بالبلاد

تعبيرية

تونس - (د ب أ)

سجلت ولاية القيروان التونسية اليوم الأربعاء رقمًا قياسيًا في درجة الحرارة بتاريخ المدينة تبلغ 50 درجة في الظل، ضمن موجة الحر الشديد التي تجتاح تونس منذ أيام وارغمت العديد على ملازمة البيوت.

وشهدت ولاية القيروان (وسط تونس) أعلى درجة حرارة على الإطلاق متخطية بذلك رقمها السابق في 18 أغسطس عام 1960 حينما شهدت درجة حرارة في حدود 1ر48.

وتم تسجيل الرقم القياسي الجديد عند الساعة الثالثة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

كما بلغت درجة الحرارة في صفاقس أقصاها اليوم عند 47 درجة في الظل لتتجاوز بذلك رقمها السابق 7ر45 المسجل في 2 أغسطس عام 2005.

وكانت خمس ولايات سجلت أمس الثلاثاء أرقاما قياسية في درجات الحرارة بلغت أقصاها 9ر48 في تونس العاصمة وبنزرت وزغوان والمنستير وباجة.

وقال رئيس قسم التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي إن ست مدن الأشد حرارة في أفريقيا كانت من تونس أمس، بينما تواجدت تونس في المرتبة الرابعة عالميا للمناطق الأشد الحرارة بتسجيلها درجة قصوى بلغت 9ر48 درجة في الظل.

وتسبب الحر الشديد في انقطاعات متكررة للكهرباء منذ أمس الثلاثاء مع تسجيل ضغط كبير على استخدام مكيفات التبريد كما عرفت بعض المناطق تعطل شبكات توزيع المياه.

وقالت الحماية المدنية إنها تعاملت أمس مع أكثر من 10 حرائق اندلعت في بنزرت وجندوبة والكاف.

وتكافح وحدات الإطفاء بدعم من وحدات من الجيش لإخماد حريق كبير اندلع اليوم الأربعاء في غابات ولاية جندوبة غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية التي تشهد حرائق ضخمة.

وأخلت وحدات الحماية المدنية السكان والمواشي في مناطق القريبة تحسبا لامتداد الحرائق.

ولاية القيروان التونسية موجة الحر تونس

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