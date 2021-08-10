فاينانشيال تايمز: تفشي متغير دلتا في الصين يُزيد الضغط على جدوى اللقاحات

لندن - أ ش أ

أفادت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية اليوم الثلاثاء، أن أسوأ موجة من موجات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تشهدها الصين حاليا، والمدفوعة بمتغير دلتا شديد العدوى، منذ ظهوره لأول مرة في مدينة "ووهان" قبل أكثر من عام زادت المخاوف بشأن جدوى اللقاحات المطورة محليًا وسط ندرة البيانات التي صدرت حول الآن بشأن فعاليتها.

وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - أن لجنة الصحة الوطنية أبلغت يوم أمس عن 94 إصابة مصحوبة بأعراض شديدة العدوى، مما رفع العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 النشطة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 1603 حالات.

وأضافت أنه يُشتبه في أن المئات منهم على صلة بتفشي حالة مرضية ظهرت الشهر الماضي في مطار مزدحم في مدينة نانجينج بشرق الصين، أدت منذ ذلك الحين إلى تقويض جهود الصين التي استمرت عامًا كاملًا لاحتواء مجموعات صغيرة الحجم ومحتواة محليًا من المصابين بالفيروس التاجي.

وتابعت الصحيفة أن أعداد الحالات المتزايدة ركزت الانتباه على عدم وجود دراسات دقيقة من شركتي سينوفارم وسينوفاك المملوكتين للدولة والقطاع الخاص في الصين بشأن جدوى وفعالية لقاحاتهما لاسيما ضد متغير دلتا، المُتحور عن الفيروس.

وأشارت إلى أن " تراجع الفعالية ضد الطفرات الطارئة للفيروس مثلت مشكلة لجميع اللقاحات حول العالم، ولكن على عكس اللقاحات التي طورتها شركات عالمية مثل (بيونتيك- فايزر وأسترازينيكا-أوكسفورد وموديرنا) ، لم يتم حتى الآن نشر أي بحث بشأن فعالية اللقاحات الصينية ضد متغير دلتا في مجلة دولية أو مقارنته بأقرانه من حيث تأكيد النتائج الخاصة بهذا الشأن.

وفي الأسبوع الماضي، سأل صحفي من إحدى الصحف التابعة للحزب الشيوعي الصيني السلطات الصحية في نانجينج - في مؤتمر صحفي - عن عدد الإصابات الأخيرة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل ، وهي ظاهرة تعرف باسم العدوى المُخترقة .. غير أن المسئولين لم يقدموا أي تفاصيل في هذا الشأن.

وقال هوانج يان تشونج، كبير زملاء الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: إن السلطات في نانجينج يجب أن يكون لديها البيانات لأن الصين تتعقب التطعيمات عن كثب وتربطها بنظام من الرموز الصحية الرقمية الفردية .. واعتبر أن المسئولين الصينيين ربما يكونوا تجنبوا الإجابة على هذا السؤال لأنه "أصبح موضوعًا حساسًا".

مع ذلك، يصر كبار خبراء الصحة الصينيين على أن اللقاحات لا تزال فعالة ضد المتغيرات الجديدة .. لكنهم أقروا أيضًا بأن معدل الوقاية آخذ في الانخفاض، وهو اتجاه يهدد بتقويض حملة التطعيم .. وقال مسئولون من مجلس الدولة الصيني: إن الدراسات المبكرة تشير إلى أن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال العام الماضي لم يكونوا بحاجة إلى جرعة معززة، لكنهم يفكرون في منح جرعات إضافية للمجموعات المعرضة للخطر بشكل خاص مثل كبار السن وذويهم.

وأكدوا أنه منذ أن وافقت منظمة الصحة العالمية على اللقاحات التي طورتها سينوفاك وسينوفارم هذا العام، تم شحن 570 مليون جرعة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وهو ما يدل على نجاح وجدوى هذه اللقاحات.