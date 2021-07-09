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المحكمة العليا في السعودية تعلن الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

07:44 م الجمعة 09 يوليه 2021
المحكمة العليا في السعودية تعلن الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

السعودية

وكالات:

اعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن وقفة يوم عرفة ستكون في الـ 19 من يوليو وعيد الأضحى في الـ 20، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت المحكمة العُليا السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

كما دعت المحكمة العُليا في السعودية ممّن يرى الهلال بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

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