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وزيرة الخارجية السودانية: إثيوبيا ليست حريصة على التوصل لاتفاق ملزم

12:25 ص الجمعة 09 يوليه 2021
وزيرة الخارجية السودانية: إثيوبيا ليست حريصة على التوصل لاتفاق ملزم

مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية

كتب - محمد عطايا:

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن إثيوبيا ليست حريصة على التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت في مؤتمر صحفي، عقب جلسة مجلس الأمن، الخميس، أن "تصريحات وزير الري الإثيوبي، في جلسة مجلس الأمن، متوقعة".

وأكدت أن "وزير الري الإثيوبي، أرسل برسالة إلى مصر والسودان تكاد تكون تهديدية بعدما أعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة".

وأشارت إلى أن ما دار داخل جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، مشجع، لافتة إلى أنه ملف يحظى باهتمام العالم.

وقالت إن "السودان طلب من مجلس الأمن تنظيم هذه الجلسة، وهي الثانية التي تتعلق بوضع السد".

وأضافت أن "ما سمعناه مشجع، وهو موضوع مهم يحظى باهتمام العالم، وهي مسألة تمثل تهديدا للاستقرار والأمن لمنطقة مهمة في شرق إفريقيا".

السودان مريم الصادق المهدي اثيوبيا مصر سد النهضة مجلس الأمن

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