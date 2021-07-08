كورونا حول العالم: الوفيات تتجاوز 4 ملايين..وعدد اللقاحات المعطاة 3.3 مليار

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوزت الأربعة ملايين حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3ر3 مليار جرعة.

ويعني هذا أن الوفيات المسجلة المرتبطة بفيروس كورونا ارتفعت من ثلاثة إلى أربعة ملايين في أقل من ثلاثة أشهر.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بحوالي 605 آلاف حالة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني بـ 525 ألف حالة وفاة بينما سجلت الهند حوالى 400 ألف حالة وفاة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 185 مليونا و 78 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 325 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا واليابان. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.