شكري يشرح لرئيس مجلس الأمن أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في نيويورك مع السفير ⁧‫نيكولا دو ريفيار‬⁩ المندوب الدائم الفرنسي لدى الأمم المتحدة رئيس ⁧‫مجلس الأمن‬⁩ للشهر الجاري، لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة.

وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن اللقاء يأتي في إطار التحركات المستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه ⁧‫سد النهضة.‬⁩

ويواصل وزير الخارجية اجتماعاته بنيويورك في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة بعد غد الخميس لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، بناءً على طلب مصر والسودان.