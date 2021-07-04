Masrawy logo white

السماح للأجانب الذين تم تطعيمهم ضد كورونا بدخول إندونيسيا اعتبارا من بعد غد

03:03 م الأحد 04 يوليه 2021
السماح للأجانب الذين تم تطعيمهم ضد كورونا بدخول إندونيسيا اعتبارا من بعد غد

لقاح فيروس كورونا

جاكرتا- (د ب أ):

ذكر المتحدث باسم وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي، جودي ماهاردي أن الأجانب فقط، الذين تم تطعيمهم بشكل كامل، يمكنهم السفر إلى إندونيسيا، اعتبارا من السادس من يوليو الجاري، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف جودي في بيان مكتوب في جاكرتا اليوم الأحد "يتطلب من كل أجنبي، اعتبارا من السادس من يوليو، تقديم شهاد لقاح(تظهر أنه أو أنها تم تطعيمه أو تطعيمها بالكامل" ونتائج سلبية لاختبار بي سي آر للكشف عن فيروس كورونا، قبل دخول إندونيسيا".

ويتطلب من المواطنين الإندونيسيين، الذين سيدخلون إندونيسيا، لكن ليس لديهم بطاقة لقاح، تقديم نتائج سلبية لاختبار "بي.سي.آر" لفيروس كورونا.

وبعد أن يخضعوا لحجر صحي ويتم ثبوت خلوهم من الفيروس، سيتم تطعيمهم على الفور.

وشهدت إندونيسيا رقما قياسيا مرتفعا لحالات الإصابة بفيروس كورونا أمس الأول الجمعة، حيث سجلت 27 ألفا و913 حالة إصابة جديدة و493 حالة وفاة في مختلف أنحاء البلاد.

لقاح كورونا فيروس كورونا التطعيم ضد كورونا كوفيد19

الخبر التالى:

قائد "أفريكوم": البنتاجون يدرس إعادة قوات أمريكية مجدداً إلى الصومال

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا