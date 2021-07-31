روسيا: سقوط طائرة "سو-35 إس" في البحر بسبب عطل محرك ونجاة قائدها

موسكو - (د ب أ)

أعلن الجيش الروسي أن طائرة من طراز "سو-35 إس" سقطت في بحر أوخوتسك شرقي روسيا بعد تعطل أحد محركيها، مشيرًا إلى أن قائدها نجا من الحادث.

ونقلت قناة "آر تي" الروسية عن بيان للجيش أن الحادث وقع أثناء قيام الطائرة بطلعات تدريبية مخطط لها.

وتابع البيان: "وفقا للمعلومات الأولية فقط سقطت الطائرة في مياه بحر أوخوتسك"، مضيفا أن قائدها قفز بالمظلة وتم العثور عليه من قبل فريق بحث ونقل إلى القاعدة، ولا شي يهدد حالته الصحية.

وأضافت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية أن لجنة مخصصة تابعة لها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

و"سو-35 إس" مقاتلة متعددة المهام من الجيل 4++ وتم تصميمها من قبل مؤسسة "سوخوي" على أساس مقاتلتي "سو-27" و"سو-30"، لكنها تعتبر نوعًا محسنًا بشكل مبدئي من مقاتلات هذه الطبقة وتضم عناصر خاصة بمقاتلات من الجيل الخامس.