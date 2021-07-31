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السعودية تستقبل 20 ألف معتمر من الخارج والداخل الشهر المقبل

03:57 م السبت 31 يوليه 2021
السعودية تستقبل 20 ألف معتمر من الخارج والداخل الشهر المقبل

السعودية

الرياض- (د ب أ):

أفادت وزارة الحج والعمرة في السعودية، السبت، بأنها ستستقبل 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، بداية من 10 أغسطس المقبل .

ونقلت صحيفة "عكاظ " عن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، قوله إن هؤلاء المعتمرين "يشكلون أولى الدفعات بعد انقضاء موسم الحج، مشيرا إلى رحلاتهم ستشمل زيارة المدينة المنورة.

وسيتم الحجز لأداء العمرة من خلال تطبيق "اعتمرنا".

وأضاف أن قدوم المعتمرين من خارج المملكة متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني"، مشيرا إلى" أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة".

وقلصت السعودية نهاية مايو الماضي عدد الدول المحظور القدوم منها بسبب فيروس كورونا إلى تسعة فقط.

والدول التي لا تزال محظورة هي الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب أفريقيا، ولبنان، ومصر، والهند،والإمارات.

السعودية الرياض وزارة الحج والعمرة هشام سعيد

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