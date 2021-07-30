الكرملين: لم نستلم أي طلب لنشر وحدات روسية في بيلاروس

موسكو - (أ ش أ):

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن موسكو لم تتسلم حتى الآن أي طلبات من مينسك بخصوص نشر وحدات من الجيش الروسي في بيلاروس.

وأكد بيسكوف، وفقًا لقناة (روسيا اليوم)، أن مثل هذا الأمر يصبح ممكنًا فقط بعد إرسال طلب رسمي من قيادة دولة ما، إلى قيادة دولة أخرى، موضحًا أن هناك إجراءات وتدابير يحددها القانون، وهناك صلاحيات محددة في هذا المجال يحددها كذلك القانون.

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، قال، في وقت سابق من اليوم، "إنه لضمان أمن الدولة الاتحادية بين بلاده وروسيا، تبدي هذه الجمهورية استعدادها لاستضافة عسكريين من روسيا، لكن حتى الآن لا توجد ضرورة لذلك".

في 8 ديسمبر 1999، وقعت موسكو ومينسك على اتفاقية حول تأسيس دولة اتحادية مع اعتماد بالتدريج لمسالك سياسية واقتصادية وعسكرية وجمركية موحدة.

وجاء في مفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، أن بيلاروس هي حليف استراتيجي لروسيا.