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الفاتيكان يبدأ محاكمة بعد صفقة لندن العقارية الخاسرة

11:49 م السبت 03 يوليه 2021
الفاتيكان يبدأ محاكمة بعد صفقة لندن العقارية الخاسرة

محكمة الفاتيكان - أرشيفية

روما - (د ب أ)

من المقرر أن تبدأ إجراءات محاكمة في محكمة الفاتيكان في نهاية الشهر الجاري بشأن صفقة عقارية خاسرة في لندن.

وأعلن الفاتيكان اليوم السبت أن مسؤولين في المحكمة استدعوا اشخاصا في الكنيسة ومكاتب رسمية في الأمانة العامة للدولة ومسؤولين رفيعي المستوى في وكالة المعلومات المالية في الفاتيكان وأشخاصا من العالم المالي الدولي.

وتشمل التهم الموجهة إلى أكثر من عشرة أشخاص وشركات، إساءة استخدام مناصبهم وغسل الأموال والاحتيال والاختلاس فضلا عن الفساد، طبقا لقائمة الاشخاص الذين استدعوا لجلسة الاستماع في 27 يوليو.

وأضافت أن حقائق إضافية ظهرت خلال التحقيق مع الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشيو الذي يواجه بالفعل اتهامات بالاختلاس وإساءة استخدام منصبه.

وكان البابا فرنسيس قد أقال الرجل البالغ من العمر 73 عامًا من منصبه في نهاية سبتمبر من العام الماضي بعد الاشتباه في حدوث مخالفات مالية.

وتحقق عدة سلطات في الفاتيكان وإيطاليا في الأمر منذ يوليو 2019. وفي هذه العملية، امتدت التحقيقات لتشمل الإمارات وبريطانيا وجيرسي ولكسمبورج وسلوفينيا وسويسرا.

وتأتي هذه الخطوة، وفقا للفاتيكان، في أعقاب إصلاحات من أجل المزيد من الشفافية في الشؤون المالية للفاتيكان من قبل البابا فرنسيس.

وفي عام 2019، تصدرت صفقة العقارات الفاخرة الفاشلة في لندن عناوين الصحف الرئيسية. وكانت الصفقة قد تسببت في خسائر فادحة للدولة البابوية الكاثوليكية في ذلك الوقت.

صفقة لندن العقارية محكمة الفاتيكان غسل الأموال البابا فرنسيس

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