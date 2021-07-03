جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على مواقع في قطاع غزة
وكالات:
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارتين على مواقع شمال غربي مدينة غزة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن شن غارات، خلال الأيام الماضية على مواقع لحركة حماس الفلسطينية.
وشنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع لحماس فجر الجمعة، بزعم أنها ترد على "البالونات الحارقة" المنطلقة من القطاع.
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