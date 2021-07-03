الاتحاد الأوروبي يأمل في إنهاء عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة

بروكسل 3 تموز/يوليو (د ب أ) –ح

حب الاتحاد الأوروبي بقرار الإدارة الأمريكية تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الاتحادية.

وقال متحدث باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت :" هذه خطوة أولى واعدة بالنجاح"، معربا عن الأمل في أن يؤدي هذا القرار إلى وقف نهائي لهذه الممارسة على المستوى الاتحادي وتمهيد الطريق للإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث أن " الاتحاد الأوروبي يرفض عقوبة الإعدام في أي وقت وتحت أي ظروف" ووصف عقوبة الإعدام بأنها عقوبة وحشية وغير إنسانية لا تمثل ردعا وتنكر الكرامة الإنسانية وحرمته بطريقة غير مقبولة.

كان وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند أمر في وقت سابق بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي مبدئيا، وأوضحت وزارة العدل أن من المنتظر مراجعة كل الإجراءات والتعليمات حتى يتسنى التأكد من أن القضاء الجنائي يتعامل بما يتوافق مع الدستور وبشكل عادل وإنساني.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض عقوبة الإعدام، وذلك على العكس من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أمر باستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي بعد توقفها لفترة طويلة، وبموجب هذا القرار تم إعدام العديد من المدانين وفقا للقانون الاتحادي بالحقنة السامة اعتبارا من تموز/يوليو 2020.

ولم يؤثر قرار وزير العدل على تنفيذ أحكام الإعدام عن طريق الولايات التي تستطيع أن تواصل تنفيذ هذه الأحكام.