الرئيس الروسي يُصدق على استراتيجية الأمن القومي الجديدة لبلاده

موسكو- أ ش أ:

صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، على استراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن المرسوم الرئاسي الذي وقع عليه بوتين يقضي بدخول استراتيجية الأمن القومي الجديدة حيز التنفيذ، فيما أصبحت الاستراتيجية السابقة التي تم تبنيها بموجب أمر رئاسي صدر في 31 ديسمبر 2015 لاغية.

وتمثل استراتيجية الأمن القومي لروسيا وثيقة أساسية في مجال التخطيط الاستراتيجي تحدد المصالح القومية والأولويات الاستراتيجية للدولة والأهداف والإجراءات في مجال السياسات الداخلية والخارجية والتي ترمي إلى تعزيز الأمن القومي وضمان التنمية المستدامة طويلة الأمد للبلاد.