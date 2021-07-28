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واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات ضمن إجراءات متعلقة بسوريا ومكافحة الإرهاب

05:28 م الأربعاء 28 يوليه 2021
واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات ضمن إجراءات متعلقة بسوريا ومكافحة الإرهاب

وزارة الخزانة الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إضافة ثمانية أفراد وعشرة كيانات إلى قائمة العقوبات الأمريكية ضمن الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بسوريا.

وأدرجت الولايات المتحدة على القائمة السوداء 8 أفراد و10 كيانات ضمن إجراءات منفصلة تتعلق بمكافحة الإرهاب وأخرى متعلقة بسوريا، وذلك وفقًا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.

وأضافت أن العقوبات شملت فروعًا للمخابرات العامة والعسكرية السورية، مؤكدة أنها ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة في ديسمبر الماضي بهدف تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.

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