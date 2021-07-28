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الجزائر وإثيوبيا تبحثان السلم والأمن في القارة الأفريقية

01:55 م الأربعاء 28 يوليه 2021
الجزائر وإثيوبيا تبحثان السلم والأمن في القارة الأفريقية

الجزائر وإثيوبيا

الجزائر - (د ب أ):

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي يقوم حاليا بجولة أفريقية، مع رئيسة إثيوبيا ساهلي وورك زودي اليوم الأربعاء السلم والأمن في القارة الأفريقية.

وقال لعمامرة، في تغريدة في حسابه على "تويتر": "تشرفت اليوم بلقاء رئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلي وورك زودي، حيث نقلت لها التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي كلفني بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

وأضاف: "تناولنا عدة مواضيع تخص العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وإثيوبيا وكذا أوضاع السلم والأمن في قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز الشراكة الأفريقية-العربية".

كان لعمامرة اجتمع أمس الثلاثاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، كما أجرى محادثات مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، تناولا خلالها أهم القضايا المطروحة على الساحة العربية وكذا على المستويين المغاربي والأفريقي.

الجزائر إثيوبيا القارة الأفريقية عبد المجيد تبون ساهلي وورك زودي

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