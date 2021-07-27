شكري يبحث مع نظيرته من جنوب السودان العلاقات الثنائية بين البلدين

مصر - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة مع "بياتريس خميسا واني" وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان الشقيقة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".