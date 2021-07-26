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الصدر يرحب باتفاق بغداد وواشنطن على سحب القوات الأمريكية من العراق

11:42 م الإثنين 26 يوليه 2021
الصدر يرحب باتفاق بغداد وواشنطن على سحب القوات الأمريكية من العراق

مقتدى الصدر

بغداد - (د ب أ)

رحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء الاثنين بالاتفاق العراقي الأمريكي لانسحاب القوات القتالية الأمريكية من البلاد بحلول 31 ديسمبر المقبل.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "شكرا للجهود المبذولة لبلورة هذه الاتفاقية ولاسيما الأخ مصطفى الكاظمي لانسحاب قوات الاحتلال القتالية من العراق".

وأضاف الصدر: "يجب وقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا والسعي لدعم القوات الأمنية من الجيش والشرطة لاستعادة الأمن وبسطه على الأراضي العراقية وإبعاد شبح الإرهاب والعنف والمتطفلين وأدعياء المقاومة ".

وقد أعلنت العراق والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك في ختام جلسة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين البلدين على أن العلاقة الأمنية ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر 2021.

وكشفت وزارة الخارجية العراقية أن البيان المشترك في ختام الاجتماع الرابع والأخير للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت في واشنطن، شدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم مواصلة دعمها للقوات الامنية العراقية ومن ضمنها قوات البيشمركة الكردية من أجل بناء قدرتها على التعامل مع التهديدات.

مقتدى الصدر بغداد واشنطن القوات الأمريكية العراق

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