الكرملين: نتابع الوضع في تونس ونأمل ألا يهدد شيئ أمن واستقرار المواطنين

موسكو- (أ ش أ):

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن موسكو تتابع الأخبار الواردة من تونس، معربا عن أمله في ألا يهدد شيئ استقرار وأمن المواطنين في هذا البلد.

وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي مقتضب، اليوم الاثنين - "بالطبع نتابع الأخبار الواردة من تونس، ونعول ألا يهدد شيئ أمن واستقرار المواطنين في ذلك البلد".