اشتية: جلسة لمجلس الأمن بعد غد بطلب فلسطيني لبحث انتهاكات إسرائيل

رام الله- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة بعد غد الأربعاء بطلب فلسطيني.

وقال اشتية، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الجلسة ستبحث "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستمرار الحصار على قطاع غزة".

وأضاف أنه سيتم طرح "ما يعانيه الأسرى (الفلسطينيون) في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الأطفال، والنساء، والمرضى، وضرورة العمل على سرعة الإفراج عنهم".

ونبه اشتية إلى ارتفاع وتيرة "اعتداءات" المستوطنين خلال الأيام الماضية على القرى والبلدات في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال تظاهرات مناهضة للاستيطان.

وأكد أن مجلس الأمن خاصة والأمم المتحدة عامة "مطالبة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين، وإخراجها إلى الواقع، بما يعطي المؤسسة مصداقية إضافية لما تقوم به بصفتها المفوضة لأجل السلام والعدل في العالم".