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وزير الصحة الموريتاني: نواجه ارتفاعًا مقلقًا في إصابات كورونا

06:19 م الأحد 25 يوليه 2021
وزير الصحة الموريتاني: نواجه ارتفاعًا مقلقًا في إصابات كورونا

فيروس كورونا في موريتانيا

نواكشوط - (د ب ا)

حذر وزير الصحة الموريتاني سيد ولد الزحاف من أن بلاده تواجه ارتفاعا مقلقا في الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19.

وقال ولد الزحاف ،في مقابلة بثها التلفزيون الموريتاني اليوم الأحد،إن "ما نخشاه اليوم هو أن تتجاوز الحالات ما تم تسجيله خلال الموجة الثانية وهو ما سيطرح لنا مشكلة حقيقية في التكفل بالمرضى".

وأوضح "نلاحظ أن عدد الحالات للأسبوعين الماضيين يقارب الألفي حالة إصابة، وسجلنا 33 وفاة خلال نفس الاسبوعين، 14 وفاة الأسبوع الماضي و19 خلال هذا الاسبوع، وهذا التسارع مقلق لأن الحالات في تزايد والوفيات في تسارع " .

وأضاف ولد الزحاف أن هذا راجع إلى محددين هما أن الفيروس المنتشر الآن هو فيروس سريع الانتشار والإصابة به شديدة والعامل الثاني المكمل لعمل الفيروس هو سلوك الأفراد والجماعات "من حيث عدم احترام إجراءات الوقاية والاحتراز".

وتابع وزير الصحة أن موريتانيا تواجه نقصا فنيا في مجال تسيير وتوزيع الأكسجين بين المستشفيات وأن الوضعية الوبائية تتطلب تعزيز قدرات البلاد في هذا المجال.

فيروس كورونا موريتانيا نواكشوط لقاح كورونا سيد ولد الزحاف

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