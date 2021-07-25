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فاوتشي يحذر من مسار سلالة "دلتا" في أمريكا

06:10 م الأحد 25 يوليه 2021
فاوتشي يحذر من مسار سلالة "دلتا" في أمريكا

أنتوني فاوتشي

واشنطن - (د ب أ)

حذر كبير أطباء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن البلاد تتحرك في "الاتجاه الخاطئ" في مكافحة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، حيث تتباطأ التطعيمات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سياسيين بارزين في ألمانيا يروجون لإمكانية فرض عقوبات صارمة على من لم يتلق لقاحا، أو حتى فرض تطعيم إجباري، في خضم هواجس مشابهة تسود أنحاء أوروبا، حيث تنتشر سلالة دلتا في المنطقة.

ووفقًا لتقريرين اليوم الأحد، سوف يتحمل دافعو الضرائب في بريطانيا ثمنا "باهظًا للغاية" جراء فيروس كورونا لمدة طويلة بعد انقضاء الجائحة.

وبشكل منفصل، اعتذر وزير الصحة البريطاني عن تصريحه بأنه حان الوقت للتوقف عن الشعور بالجبن أمام فيروس كورونا.

أنتوني فاوتشي سلالة دلتا فيروس كورونا

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