الكاظمي يعلن القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر في العراق

بغداد- (بي بي سي):

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، القاء القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي، في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر إن دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كلّ الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفّذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات.

وأسفر التفجير الانتحاري الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، الاثنين الماضي عن وقوع 30 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.