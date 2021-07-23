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وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى اليقظة بعد تهديدات من تنظيم "القاعدة"

10:25 م الجمعة 23 يوليه 2021
وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى اليقظة بعد تهديدات من تنظيم "القاعدة"

جيرالد دارمانان

باريس - (أ ش أ):

طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، حكام المناطق باليقظة والحذر في مواجهة التهديدات الإرهابية، بعد تهديدات من تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

ودعا الوزير- في تصريح أوردته قناة (فرانس 24) مساء اليوم الجمعة - إلى التحسب مع بدء جلسات المحاكمة في هجمات 13 نوفمبر 2015، المقررة في سبتمبر المقبل، لا سيما في قاعة (باتاكلان) وستاد (دو فرانس)، مشيرا إلى أن هناك تعليمات جديدة بشأن السلامة سيتم توجيهها في مرحلة لاحقة.

تأتي تحذيرات وزير الداخلية الفرنسي بعد أن نشر تنظيم (القاعدة) شريطا مصورا قبل أيام هدد فيه فرنسا ودعا إلى استهداف مصالحها.

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جيرار دارمانان باريس فرنسا تنظيم القاعدة

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