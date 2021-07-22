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المفوضية الأوروبية: الانتهاء من تطعيم أكثر من نصف البالغين في دول الاتحاد ضد كورونا

07:47 م الخميس 22 يوليه 2021
المفوضية الأوروبية: الانتهاء من تطعيم أكثر من نصف البالغين في دول الاتحاد ضد كورونا

المفوضية الأوروبية

بروكسل - (أ ش أ):

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس الانتهاء من تطعيم أكثر من 200 مليون شخص بالغ في دول الاتحاد الأوروبي ضد فيروس كورونا؛ ما يشكل أكثر من نصف عدد البالغين في دول الاتحاد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت في مؤتمر صحفي إن 7ر54 بالمئة من البالغين في دول الاتحاد قد تلقوا التطعيم ضد "كوفيد-19" بشكل كامل، حسب ما نقلت عنها صحيفة "لوفيف" البلجيكية، والتي أشارت إلى كون النسبة لا تزال بعيدة عن النسبة المستهدفة من جانب التكتل، وهي تطعيم 70 بالمئة من البالغين بنهاية الصيف الجاري.

ولفتت إلى أن 4ر68 بالمئة من البالغين تلقوا التطعيم ضد الفيروس بشكل جزئي على الأقل، معتبرة ذلك بمثابة "تقدم ملموس" في جهود تقديم اللقاحات، على حد وصفها.

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المفوضية الأوروبية فيروس كورونا التطعيم ضد كورونا كوفيد 19

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