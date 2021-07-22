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بوتين يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 69 لثورة يوليو

07:37 م الخميس 22 يوليه 2021
بوتين يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 69 لثورة يوليو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

(أ ش أ):

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة؛ بمناسبة ذكرى مرور 69 عاما على ثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك نقلا عن الحساب الرسمي لوكالة أنباء الشرق الأوسط على "فيسبوك".

وقال الرئيس بوتين، في نص البرقية، التي نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم: "أرجو أن تتقبل مني التهاني الصادقة بمناسبة الذكرى 69 لثورة يوليو عام 1952.. تثمن روسيا عاليا العلاقات مع مصر وتتطور بروح الشراكة الاستراتيجية".

وأضاف: "إنني على ثقة من أننا سنواصل بناء حوار ثنائي بناء والتعاون في كافة المجالات والتعاون لحل المشاكل الدولية الحالية لصالح شعوبنا، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أتمنى مخلصا لكم موفور الصحة والنجاح للشعب المصري الصديق والسلام والازدهار".

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بوتين الرئيس السيسي ثورة 23 يوليو روسيا عبدالفتاح السيسي فلاديمير بوتين

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