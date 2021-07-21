مسؤول ياباني: تسريب معلومات مالكي تذاكر أولمبياد طوكيو عبر الإنترنت

طوكيو - أ ش أ

قال مسئول حكومي ياباني، اليوم الأربعاء، إنه تم تسريب معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بشراء تذاكر أولمبياد طوكيو على الإنترنت.

وأضاف المسئول لوكالة أنباء /كيودو/ اليابانية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن نفس المعلومات الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بشراء تذاكر الألعاب البارالمبية وأولئك الذين استخدموا بوابة المتطوعين للألعاب الصيفية، تم تسريبها عبر الإنترنت أيضا.. مؤكدا أن اللجنة المنظمة بدأت تحقيقا في الأمر.