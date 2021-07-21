الأمم المتحدة تكشف عن استراتيجية لتبني مشاريع الطاقة النظيفة في العراق

بغداد - (د ب أ)

كشفت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فوياشكوفا- سوليورانو عن استراتيجية لتبني مشاريع الطاقة النظيفة في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء عن سوليورانو، قولها إن "هناك استراتيجية لتبني مشاريع الطاقة النظيفة وخصوصا المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية".

وأضافت أن "تلك الاستراتيجية متبناة من الحكومة العراقية، والأمم المتحدة تعمل على تبنيها بشكل واسع وإنجازها على الأرض، دعما لهذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة البديلة او الطاقة المستدامة".

وأوضحت أن "تلك المشاريع مهمة للاجيال القادمة من أجل توفير بيئة نظيفة ومستدامة".

وأشارت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه "بخصوص جامع النوري تمت إحالة العقد إلى الشركة التي فازت بتصميم المشروع وسيستغرق فترة ليست قصيرة لأنه مشروع خاص وفيه العديد من التفاصيل وسيتم إنجازه بالتنسيق مع الكوادر المحلية والمعنية بتنفيذ المشروع ".