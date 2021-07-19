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الأمير هاري يعتزم نشر مذكراته العام القادم

10:49 م الإثنين 19 يوليه 2021
الأمير هاري يعتزم نشر مذكراته العام القادم

الأمير هاري

لندن - (د ب أ):

أعلن الأمير البريطاني هاري اليوم الاثنين أنه يعتزم نشر مذكراته العام القادم ، مع الوعد أن تكون رواية "دقيقة وصادقة كل الصدق" عن حياته.

وسوف تغطي المذكرات حياته في عيون العامة ، بما في ذلك الفترة التي قضاها في الجيش ، والزواج والأبوة .

وسوف تتولى دار بينجوين راندوم هاوس نشر الكتاب.

وقال هاري "إنني أكتب هذا ليس بوصفي الأمير الذي ولد ، ولكن بوصفي الرجل الذي أصبح .لقد اتبعت الكثير من المذاهب حرفيا ومجازا وأملي هو أن أسرد قصتي - الجوانب المشرقة والمظلمة والأخطاء والعبر - يمكنني أن أساعد في إظهار أن بصرف النظر عن خلفياتنا الثقافية والاجتماعية، فإن لدينا أشياء مشتركة أكثر مما نظن".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنه من المتوقع أن يصدر الكتاب في أواخر عام 2022 وسوف ينشر في نسختين مطبوعة ورقمية في الولايات المتحدة من قبل دار راندوم هاوس وفي كندا من قبل راندوم هاوس كندا.

وسوف تتولى دار ترانسوورلد نشره في بريطانيا على ان يحمل علامة دار بنجوين راندوم هاوس.

وقالت دار نشر راندوم هاوس إن هاري سوف يتبرع بعائدات الكتاب للعمل الخيري .

الأمير هاري رواية دقيقة وصادقة كل الصدق لندن دار بينجوين راندوم هاوس

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