عمليات اجلاء جراء تواصل حرائق الغابات في كاليفورنيا

واشنطن - (د ب أ)

تستمر حرائق الغابات سريعة الانتشار في اكتساح غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى لإصدار قرارات إجلاء، وإغلاق لطرق سريعة، وإلغاء فعاليات، بعدما دفع خطر حدوث "عواصف رعدية جافة" إلى إصدار تحذيرات في أنحاء الولاية اليوم الأحد، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي الإخباري.

ويسري التحذير بالنسبة لحريق "بوتليج" في جنوب ولاية أوريجون، وهو الأكبر حاليا في الولايات المتحدة، حيث التهم نحو 300 ألف هكتار ولم يتم احتواء سوى 22% منه حتى صباح اليوم الأحد، وفقا للموقع.

وحريق "تاماراك" في جنوب بحيرة تاهو بالقرب من حدود ولاية نيفادا، من بين أكبر 70 حريق غابات تشتعل عبر أكثر من مليون هكتار في الولايات المتحدة، ومن بين هذه الحرائق 9 حرائق في كاليفورنيا.

ويأتي ذلك بعد موجة أخرى من ارتفاع درجات الحرارة تضرب الولايات المتحدة ، وتركزت هذه المرة في المناطق الواقعة في الشمال وشمال غرب البلاد.

وكان الكثير من حرائق الغابات قد اندلع في خضم موجة حارة غير مسبوقة، عزاها العلماء إلى التغير المناخي الناتج عن سلوك البشر.