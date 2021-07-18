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بريطانيا تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة

07:14 م الأحد 18 يوليه 2021
بريطانيا تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة

بريطانيا

لندن - (د ب أ)

سجلت بريطانيا 48 ألفًا و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 25 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 82 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ233 ألفا و103 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 30 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 41ر5 مليون حالة، والوفيات 128 ألفًا و960.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و24 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

بريطانيا فيروس كورونا التطعيم ضد كورونا

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