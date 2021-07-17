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منظمة الصحة العالمية تضغط لفحص المختبرات في ووهان بحثا عن أًصل كورونا

03:09 ص السبت 17 يوليه 2021
منظمة الصحة العالمية تضغط لفحص المختبرات في ووهان بحثا عن أًصل كورونا

أرشيفية

جنيف- (د ب أ):
تكثف منظمة الصحة العالمية الضغوط في إطار محاولاتها للبحث عن أًصل فيروس كورونا .

وفي خطاب إلى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، أدرجت المنظمة أولوياتها في البحث وأعلنت عن تشكيل مجموعة عمل دائمة للبحث عن منشأ مسببات المرض .

وشدد تيدروس ادهانوم جيبريسيوس الأمين العام للمنظمة في جنيف يوم الجمعة أن بجانب فحص الحياة البرية وأسواق الحيوانات في إقليم ووهان الصيني، الذي ظهر به الفيروس لأول مرة في عام 2019، يجب فحص المختبرات هناك أيضا.

وقد قامت الصين بتأخيرأول رحلة لفريق الأبحاث التابع لمنظمة الصحة العالمية لعدة أشهر. وعلى الرغم من أن المنظمة ترغب في مواصلة التحقيقات، فإن بكين لا تتخذ أي خطوات للسماح للمنظمة بالعمل في الصين.​

المختبرات في ووهان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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